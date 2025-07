Au cours des dernières heures, le terme “Enveloppe de Gaza” a dominé toutes les couvertures médiatiques, et ce après l’attaque surprise lancée par les combattants du mouvement pénétrant profondément en Israël et capturant des dizaines de soldats et de civils israéliens.

C’est quoi cette enveloppe et quelle est son importance stratégique ?

Le 12 septembre 2005, l’armée israélienne s’est retirée de Gaza, mettant fin à la présence des colonies dans la bande.

Toutefois, après le retrait, Israël a établi une “zone tampon” le long de la frontière terrestre avec la bande de Gaza, et des dizaines de colonies sont restées à proximité, appelées l'enveloppe de Gaza.

Cette zone compte environ 50 colonies situées dans un rayon d'environ 40 kilomètres à proximité de la bande de Gaza.

L’enveloppe de Gaza se compose de 3 conseils régionaux affiliés au gouvernement israélien, à savoir le “Conseil d'Eshkol”, qui s'étend sur une superficie de 380 kilomètres carrés et est habité par plus de 13 000 colons, vivant dans 32 colonies.

Le deuxième est le “Conseil d'Ashkelon”, situé sur 175 kilomètres carrés, et environ 17 000 Israéliens vivent dans 4 colonies.

Le troisième, le “Conseil de Shaar Hanegev”, s’étend sur une superficie de 180 kilomètres carrés et comprend 11 colonies dans lesquelles vivent plus de 7 000 colons.

Les plus importantes de ces colonies sont Kissufim, Zikim, Nahal Oz, Kiryat Malachi et Kiryat Gat, en plus des villes de Dimona, Ashkelon, Ashdod et Sderot, qui font partie des zones récemment ciblées par le Hamas.

L’enveloppe comprend également la base militaire de Reim, le passage d'Erez et les colonies de Magen et Kfar Azza.

Cette situation géographique confère à la zone de l’enveloppe de Gaza une grande importance tant pour les factions palestiniennes que pour les forces israéliennes.