Le ministère de la Santé palestinien a indiqué lundi matin que les bombardements israéliens sur la bande de Gaza ont tué 436 personnes, dont 91 enfants et 61 femmes, et blessé 2 271 personnes, dont 244 enfants et 151 femmes.

L’armée israélienne a déclaré avoir effectué 500 frappes dans la nuit de dimanche à lundi, bombardant “des cibles stratégiques”.

Selon le porte-parole de l’armée, plus de 1000 tonnes de bombes ont été larguées sur Gaza depuis le début des tensions avec Hamas.

Le nombre des déplacés à Gaza en croissance

L'ONU a rapporté lundi que plus de 123.000 personnes ont été déplacées à Gaza suite aux bombardements israéliens.

Les frappes aériennes israéliennes ont détruit jusqu’à dimanche soir 159 logements à travers Gaza et gravement endommagé 1210 autres, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Les raids israéliens n’ont pas épargné les écoles de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens où nombre de familles ont trouvé refuge.

Une école de l’UNRWA cible de frappes israéliennes

L’UNRWA a annoncé lundi que près de 74 000 Palestiniens ont été déplacés vers 64 écoles et refuges qui lui sont affiliés dans la bande de Gaza, avertissant que ces chiffres sont susceptibles d'augmenter avec la poursuite des violents bombardements et des frappes aériennes, notamment contre des zones civiles.

L’agence a en outre souligné dans un communiqué que l’une de ses écoles abritant des familles déplacées dans la bande de Gaza a été la cible d’un bombardement direct.

A ce titre, l’UNRWA a appelé à la protection des civils à tout moment et à un cessez-le-feu immédiat, soulignant la nécessité d'épargner les écoles et autres infrastructures civiles des raids.

Le soutien international à Israël

Le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh a affirmé dimanche que le soutien international à Israël l'encourageait à commettre davantage de crimes.

“Toute la responsabilité” de ce qui se passe revient à Israël, qui a créé une “atmosphère de haine et d’incitation à la violence et a violé le droit international”, a-t-il déclaré.

Plusieurs pays, à leur tête les Etats-unis, ont apporté leur soutien inconditionnel à Israël, et à son “droit de se défendre contre toute attaque”.

Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que certains membres du Hamas sont toujours capables d'infiltrer Israël.

L'armée soupçonne également la présence de combattants du Hamas dans 6 points différents autour de la bande de Gaza.

L'armée israélienne a publié une nouvelle liste des noms de 16 soldats tués, dont 5 de la brigade d'élite Golani, portant le nombre total de soldats tués à 73 soldats.