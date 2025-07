Les raids israéliens sur la Bande de Gaza se poursuivent, faisant jusqu’à présent 704 morts et environ 3900 blessés, selon un dernier bilan communiqué par le ministère palestinien de la Santé.

Plus de 187.500 personnes ont également été déplacées à Gaza depuis le début du conflit, selon un rapport du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA).

L'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, accueille plus de 137.000 personnes dans les écoles de tout le territoire.

Le rapport indique que les frappes aériennes israéliennes ont rasé 790 logements et gravement endommagé 5330 logements sur un territoire habité par 2,3 millions de personnes

UNOCHA a en outre fait savoir que les dégâts causés aux installations d'eau, d'assainissement et d'hygiène à Gaza ont perturbé l’approvisionnement de plus de 400.000 personnes.

L’armée israélienne a qualifié les raids qu’elle mène sur Gaza des plus violents depuis des années, et ce en réponse à l’opération +Déluge d’Al Aqsa+ menée par le mouvement Hamas contre Israël.

Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que le nombre d'otages militaires et civils pris par Hamas est élevé et que la situation nécessite une “réponse sans précédent”.

Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas ont menacé lundi d'exécuter des otages israéliens, si des civils palestiniens étaient pris pour cible sans avertissement.

Le Hamas et d'autres combattants dans la bande de Gaza affirment détenir plus de 130 soldats et civils enlevés en Israël.

Le bilan des soldats israéliens morts grimpe

Les affrontements se poursuivent dans les villes israéliennes au quatrième jour depuis le début de l'opération menée par Hamas samedi.

L'armée israélienne a déclaré que ses forces combattaient toujours sur 7 ou 8 points près de la bande de Gaza, mais qu'elle avait largement pris le contrôle du sud de l’enveloppe de Gaza.

Des chars et des drones israéliens ont été déployés pour colmater les brèches dans la barrière frontalière de Gaza afin d'empêcher de nouvelles incursions.

Des milliers d’Israéliens ont été évacués de plus d’une douzaine de villes proches de Gaza et l’armée a convoqué 300.000 réservistes – une mobilisation massive en un temps record.

Le bilan de l'armée israélienne a atteint mardi matin 123 morts depuis le début des combats, selon un dernier communiqué officiel.

Le site Internet du Times of Israel a rapporté que l’armée israélienne a publié les noms de 38 autres soldats tués dans les combats au cours des trois derniers jours.

Pendant ce temps, le nombre total d'Israéliens tués jusqu'à présent s'élève à 900, tandis que le nombre de blessés est de 2616.