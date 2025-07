Les groupes juifs extrémistes ont multiplié les appels à l'assassinat de Cheikh Ikrima Sabri, imam de la mosquée Al Aqsa, ont indiqué ses avocats.

Le Comité de défense de Cheikh Sabri a publié lundi une déclaration affirmant que la vie de Cheikh Sabri était sérieusement menacée en raison du “fascisme” croissant dans la société israélienne et a appelé à prendre au sérieux les menaces d'assassinat et d'élimination pour garantir sa protection.

Il a également souligné que les autorités israéliennes seront tenues responsables de tout préjudice causé à Cheikh Sabri, déplorant le silence des "forces de sécurité israéliennes" face aux provocations de fanatiques juifs.

Le communiqué du comité de défense a appelé à “une enquête immédiate et approfondie des services de sécurité israéliens sur ceux qui incitent au meurtre et au terrorisme”, les exhortant à appréhender rapidement les coupables et à garantir qu'ils soient tenus responsables avant que de nouveaux crimes ne soient commis.

Mise en garde du Conseil suprême islamique

Dans un communiqué distinct, le Conseil suprême islamique de Jérusalem, présidé par Cheikh Sabri lui-même, a déclaré qu'une campagne visant l’imam de la mosquée Al Aqsa avec des menaces d'assassinat avait été lancée depuis dimanche sur les réseaux sociaux par des fanatiques juifs.

Le communiqué avertissait que la vie de Cheikh Sabri était véritablement menacée, soulignant qu'Israël serait tenu responsable de tout préjudice qui lui serait causé.

Il a également souligné que Cheikh Sabri est une personnalité éminente en Palestine et a appelé à “une intervention urgente des pays arabes et islamiques”.