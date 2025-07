Les Brigades Al-Qassam, branche armée du mouvement Hamas, ont lancé samedi 7 octobre une opération militaire à grande échelle contre Israël, appelée +Déluge d'Al-Aqsa+ en réponse aux “assauts israéliens contre la mosquée Al Aqsa et aux attaques persistantes contre les Palestiniens”.

Ci-après les principaux développements ayant marqué les quatre jours du conflit entre Israël et Hamas :

Mardi 10 Octobre

• L'armée israélienne annonce son contrôle sur toute la zone entourant Gaza et affirme qu'il n'y a plus d'affrontements avec les combattants palestiniens.

• La Douzième chaîne israélienne rapporte que l'armée de l'air a transféré des centaines de soldats réguliers et de réserve de toute l'Europe vers Israël.

• Renouvellement des raids israéliens sur plusieurs zones de la bande de Gaza, faisant au total 704 morts, dont des journalistes, selon un dernier bilan du ministère de la Santé à Gaza.

• UNRWA : Les déplacements massifs se sont intensifiés dans toute la bande de Gaza au cours des dernières heures, touchant plus de 187.000 personnes.

• L’administration américaine annonce progresser dans la fourniture de munitions et d'armes à Israël et met en garde l'Iran contre toute implication dans le conflit.

• L'armée israélienne publie les noms de 38 soldats supplémentaires tués depuis le début des affrontements, portant le nombre total à 123 soldats tués depuis le début de l'opération du Hamas.

Lundi 9 Octobre

• Radio de l'armée israélienne: le commandant de la base de Tzealim a été blessé “lors d'affrontements avec des hommes armés à Sderot”.

• 18 morts dans un bombardement israélien visant Rafah, et 5 autres dans un raid à l'est de Khan Yunis.

• Yedioth Ahronoth: Le nombre d’Israéliens morts serait d’un millier et le nombre des otages détenus par Hamas serait de plus de 150.

• Ministère de la Santé à Gaza: Les frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont fait 436 morts, dont 91 enfants et 61 femmes, et 2 271 blessés, dont 244 enfants et 151 femmes.

• Les Brigades Al-Qassam annoncent avoir détenu un nouveau groupe d’Israéliens, sans donner de détails sur leur nombre.

• L'armée israélienne détruit le bâtiment de la Banque nationale à Gaza.

• L'armée israélienne: appel à 300.000 réservistes dans le cadre de la plus grande opération de ce type jamais réalisée.

• Le premier ministre israélien Netanyahu: Notre réponse à Hamas va changer le Moyen orient

• Le ministre israélien de la Défense: Nous avons donné des ordres pour un blocus total de Gaza, sans électricité, ni nourriture ni carburant

• Le mouvement Jihad islamique revendique la responsabilité d'une opération dans le sud du Liban, et des rapports font état de 6 soldats israéliens blessés.

Dimanche 8 octobre

• Autorité israélienne de radiodiffusion: Le nombre de morts israéliens dans l'attaque du Hamas s'élève à 300 morts et plus de 1590 blessés.

• Porte-parole des Brigades: Le nombre de prisonniers israéliens est plusieurs fois supérieur à ce que croit Netanyahu.

• Médias israéliens: Environ 100 prisonniers israéliens – dont des civils, des soldats et des officiers – seraient détenus par Hamas à Gaza.

• Un raid israélien détruit complètement à Gaza l’emblématique “Tour Watan” et une mosquée.

• Le Hezbollah libanais cible 3 sites israéliens dans la zone occupée des fermes de Chebaa.

• Le Secrétaire américain à la Défense ordonne le déploiement du porte-avions USS Gerald Ford vers la Méditerranée orientale pour renforcer les efforts de dissuasion régionale.

• Hamas: “Déployer le porte-avions américain ne nous fait pas peur, et l'administration américaine doit prendre conscience des conséquences de cette démarche”.

• Ministère de la Santé palestinienne: 413 morts dont 78 enfants et 41 femmes, et environ 2300 blessés suite aux raids israéliens.

• Le Cabinet de sécurité israélien approuve la déclaration de l’Etat de guerre.

• Médias israéliens: 40 agents de la police des frontières ont été tués, 120 ont été blessés et la communication avec 18 autres personnes a été coupée dans le sud.

• Les Brigades Al Qassam annoncent avoir capturé un nouveau groupe d’Israéliens.

• Des dizaines de vols internationaux annulés vers Tel-Aviv

• Médias israéliens: Israël déclare l’état d’alerte maximale dans toutes ses ambassades à travers le monde

• Ministère de l’Intérieur égyptien: un policier ouvre le feu sur des touristes israéliens en tuant au moins deux, sans compter leur guide égyptien

Samedi 7 Octobre

• À l'aube, des aéronefs transportant des combattants des Brigades Al Qassam pénètrent l'espace aérien israélien à la frontière avec Gaza, et peu de temps après des combattants prennent d'assaut le mur de séparation à moto, en véhicule tout terrain et à pied.

• Le commandant des Brigades Al-Qassam, Muhammad Al-Deif, annonce le lancement de l'opération +Déluge d'Al-Aqsa+ et affirme que la première frappe a consisté en le lancement de plus de 5 000 missiles.

• Al-Qassam publie des photos d'un certain nombre de soldats israéliens détenus

• Radio israélienne: le Hamas a capturé jusqu'à présent 35 Israéliens.

• Chaîne israélienne 12 : Au moins 100 Israéliens ont été tués dans une attaque du Hamas.

• Le Ministère de l'Intérieur à Gaza : Des avions israéliens détruisent le bâtiment résidentiel Al-Hashem au nord de Gaza.

• Porte-parole de l'armée israélienne: Le commandant de la brigade Nahal a été tué lors d'un affrontement avec l'un des hommes armés près de Kerem Shalom.