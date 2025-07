L'armée israélienne a déclaré par voie de communiqué, publié sur la plateforme X, qu’un avion américain transportant des munitions a atterri dans la nuit sur la base de Nafatim (base aérienne de Beer Sheva, dans le sud d'Israël).

"Nous sommes reconnaissants du soutien et de l'assistance américaine particulière à l’armée israélienne, et à l’État d’Israël en général, pendant cette période difficile. Les munitions sont destinées à permettre d’importantes frappes et à préparer des scénarios supplémentaires", lit-on dans le communiqué.

Plus tôt dans la journée de mardi, le président américain Joe Biden a affirmé, dans un discours télévisé, le soutien inconditionnel de son pays à Israël, se disant prêt à lui fournir tout le soutien militaire dont il a besoin.

"Nos ennemis communs savent que la coopération entre les deux armées (israélienne et américaine) est plus forte que jamais et constitue un élément essentiel pour garantir la sécurité et la stabilité régionales", poursuit le communiqué.

Outre les munitions, les États-Unis fourniront également davantage d'intercepteurs à Israël pour renouveler son dôme de fer. Israël est un important bénéficiaire à long terme de l'aide militaire américaine et bénéficie d'un flux constant de soutien financier américain.

En 2016, Washington a accepté de fournir 38 milliards de dollars d'aide militaire à Tel-Aviv sur 10 ans, soit le plus important paquet d'aide militaire jamais accordé à un seul pays.

Jonathan Conricus, porte-parole de l'armée israélienne, a également déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que des centaines de milliers de soldats se rassemblaient près de la Bande de Gaza pour mener une guerre contre le Hamas.

"Nous avons déployé notre infanterie, nos soldats blindés, notre artillerie et de nombreux autres soldats de réserve - 300 000 en tout - dans différentes brigades et divisions et ils se trouvent actuellement près de la Bande de Gaza, se préparant à exécuter la mission qui nous a été confiée par le gouvernement israélien", a déclaré Conricus dans une vidéo publiée sur la plateforme X.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, avait déclaré dimanche, qu'il avait ordonné au groupe aéronaval du porte-avions Gerald Ford de naviguer vers la Méditerranée orientale et de se tenir prêt à aider Israël après l'attaque lancée par le branche armée du Hamas.