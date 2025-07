Le président turc a déclaré lors d'une réunion du groupe de son parti, que "les attaques disproportionnées contre Gaza sont dénuées de tout fondement moral et risquent de discréditer Israël aux yeux de la communauté internationale".

"Un conflit mené avec toutes sortes de méthodes honteuses n'est pas une guerre mais un massacre. Il faut s’abstenir de décisions impulsives, telles que la suppression de l’aide humanitaire, qui visent à punir le peuple palestinien dans son ensemble" a souligné Erdogan.

Dans une escalade des tensions au Moyen-Orient, les forces israéliennes ont lancé une campagne militaire contre la bande de Gaza en réponse à une offensive militaire du groupe palestinien Hamas sur des territoires israéliens.

Le conflit a débuté samedi lorsque le Hamas a initié une attaque surprise à plusieurs volets comprenant une salve de tirs de roquettes et des infiltrations en Israël par voie terrestre, maritime et aérienne, en représailles à l'attaque de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée et à la violence croissante des colons israéliens contre les Palestiniens.

En réponse aux actions du Hamas, l'armée israélienne a lancé une opération militaire contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza. La réponse d'Israël s'est étendue à la coupure des approvisionnements en eau et en électricité à Gaza, aggravant encore les conditions de vie dans une région sous blocus depuis 2007.

"La Turquie est prête à jouer le rôle de médiateur"

Le président turc a affirmé que la Turquie est “prête à faire tout ce qu’il faut, en termes de médiation et d’arbitrage équitable pour sortir la région du chaos”.

"Nous nous opposons ouvertement au meurtre de civils sur le territoire israélien. De même que nous n'acceptons jamais le massacre d'innocents à Gaza soumis à des bombardements constants", a-t-il ajouté.

Erdogan a également dit regretter “l'attitude provocante d'acteurs influents de la région qui, au lieu d'établir le calme, attisent les flammes”.

Ankara soutient fermement une solution à deux États au conflit israélo-palestinien, comprenant l'établissement d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale.