Les autorités israéliennes ou américaines n'ont publié aucun commentaire officiel à ce sujet.

L'agence américaine Bloomberg a rapporté que l’administration du président Joe Biden est ''préoccupée car Israël n'a pas précisé la suite des opérations après son entrée dans la bande de Gaza par voie terrestre''.

Pour la huitième journée consécutive, la bande de Gaza, assiégée depuis 2006, est soumise à d'intenses frappes aériennes israéliennes qui ont détruit des quartiers entiers, dans le cadre d'affrontements palestino-israéliens sans précédent, qui ont fait des milliers de victimes civiles.

Le 7 octobre à l'aube, le mouvement de résistance islamique Hamas et d'autres factions palestiniennes ont lancé depuis Gaza l'opération ''Déluge d'Al-Aqsa'', en réponse aux ''attaques incessantes des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux saints, en particulier la mosquée Al-Aqsa dans la partie occupée de Jérusalem-Est''.

De son côté, l'armée israélienne a lancé l'opération ''Épées de fer'' et continue de mener des raids intensifs sur plusieurs districts de la bande de Gaza, où vivent plus de deux millions de Palestiniens qui souffrent de la détérioration de leurs conditions de vie en raison d'un blocus israélien imposé depuis 2006.