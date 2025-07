Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, en visite officielle de deux jours au Caire, a rencontré le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi. Il devrait également rencontrer le ministre égyptien des Affaires étrangères Shukri et tenir une conférence de presse conjointe avec son homologue.

“Les habitants de Gaza doivent avoir un accès sûr et urgent à l'aide humanitaire”, ont souligné le ministre turc et le président égyptien.

Ils ont également insisté sur l'importance de prévenir des punitions collectives pour la population de Gaza, tel que le déplacement massif de population, a déclaré la présidence après leur réunion dans la capitale du Caire.

Au cours de sa visite, Fidan a aussi rencontré la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui est venue en Égypte pour aborder la crise actuelle au Moyen-Orient.

Sa visite intervient alors que les hostilités entre le Hamas et Israël entrent dans leur deuxième semaine, avec la bande de Gaza en difficulté, située au nord-est de l'Égypte, faisant face à des frappes aériennes israéliennes, à une interruption des services publics et à un ordre d'évacuation de plus d'un million de résidents.

La Turquie a jusqu'à présent envoyé trois avions avec de l'aide humanitaire à un aéroport égyptien dans l'espoir de les faire parvenir dans la bande de Gaza.