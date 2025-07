Les États-Unis vont envoyer un second porte-avions en Méditerranée orientale "pour dissuader les actions hostiles contre Israël ou tout effort visant à élargir cette guerre suite à l'attaque du Hamas", a déclaré samedi le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin.

L'USS Eisenhower et ses navires d'escorte rejoindront un premier porte-avions - l'USS Gerald R. Ford - déployé dans la région après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Ce déploiement montre "l'engagement sans faille de Washington en faveur de la sécurité d'Israël et notre détermination à dissuader tout acteur étatique ou non étatique cherchant à intensifier cette guerre", a ajouté M. Austin dans un communiqué.

De hauts responsables américains ont déclaré publiquement cette semaine que la présence du groupe aéronaval USS Ford en Méditerranée orientale, et l'ajout davantage d'avions de combat de l'US Air Force dans la région, étaient destinés à montrer l'engagement américain envers Israël et à dissuader l’Iran et le Hezbollah de s’impliquer dans le conflit Israël-Hamas.

Les États-Unis ont également commencé dimanche à envoyer de l'aide militaire à Israël avec de nouvelles munitions, et mis en garde ses voisins contre une extension du conflit.