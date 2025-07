Le pape François a appelé dimanche au respect du droit humanitaire à Gaza, dans un contexte de tension croissante dans la région.

En prononçant la traditionnelle prière dominicale depuis la fenêtre de son bureau qui donne sur la place Saint-Pierre au Vatican, le pape a appelé à la protection des personnes sensibles dans le conflit entre Israël et la Palestine.

"Je continue à suivre avec une grande douleur les événements en Israël et en Palestine et je pense à beaucoup, en particulier aux jeunes et aux personnes âgées. Je réitère mon appel à la libération des otages et j'exige que les enfants, les malades, les personnes âgées, les femmes et tous les civils ne soient pas victimes du conflit", a-t-il dit.

Le pape François a également invité au respect du "droit humanitaire, en particulier à Gaza, où il est urgent et nécessaire de garantir des couloirs humanitaires et de fournir une assistance à l'ensemble de la population".

Il a par ailleurs exhorté les deux parties à mettre fin à “la violence et à l'effusion de "sang innocent".

"Nous avons perdu un nombre trop important de nos frères et sœurs. S'il vous plaît, ne versez plus de sang innocent, ni en Terre sainte, ni en Ukraine, ni ailleurs. Trop c'est trop. Les guerres sont toujours des défaites", a-t-il ajouté.