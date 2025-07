L'application de vidéos courtes TikTok a annoncé dimanche avoir immédiatement mobilisé des ressources et du personnel pour contrer la haine et la désinformation qui ont émergé, après l’escalade des tensions à Gaza suite à l'attaque du mouvement palestinien Hamas contre Israël.

Le commissaire européen au commerce intérieur, Thierry Breton, a demandé à TikTok de détailler les mesures prises pour contrer la propagation de la désinformation liée au conflit au Moyen-Orient. Il a également ouvert une enquête sur X d'Elon Musk.

La plateforme TikTok a énuméré dans un communiqué les mesures prises mais refuse de dire comment elle avait spécifiquement répondu à Breton.

TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance, a déclaré que ses actions comprenaient le lancement d'un centre de commande, l'amélioration de ses systèmes de détection automatisés pour supprimer les contenus graphiques et violents et l'ajout de modérateurs supplémentaires parlant arabe et hébreu.

L’application a également supprimé les contenus qui attaquent ou se moquent des victimes de violence ou incitent à la violence et a ajouté des restrictions sur l'éligibilité à la diffusion en direct, en plus de coopérer avec les forces de l'ordre.