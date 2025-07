La ministre espagnole des droits sociaux par intérim, Ione Belarra a suggéré de traduire Israël devant la Cour pénale internationale pour “crimes de guerre”, ont rapporté les médias locaux.

Ione Belarra a partagé dimanche une vidéo accusant également l'Union européenne et les États-Unis d'être "complices des crimes de guerre d'Israël", a rapporté le quotidien espagnol El Mundo.

Elle a appelé à des actions pour dénoncer Israël devant la CPI et a déploré le ”génocide planifié” en cours dans la bande de Gaza en Palestine.

Dix jours après le début du conflit avec le groupe palestinien Hamas, le pilonnage et le blocus israéliens de Gaza se poursuivent et plus d'un million de personnes – près de la moitié de la population totale de Gaza – ont été déplacées.

Gaza connaît une grave crise humanitaire, privée d’eau, d’électricité, de carburant, et souffrant d’une pénurie de médicaments, alors que les civils fuient vers le sud suite à l’ordre israélien d'évacuer les zones du nord.

Les combats ont commencé suite à une attaque surprise lancée par le Hamas le 7 octobre dernier.

Pour le Hamas, l'attaque était une réponse à la prise de la mosquée Al Aqsa et à l'intensification de la violence des colons.

L’armée israélienne a ensuite lancé l’opération Épées de fer contre Gaza.

Le nombre de Palestiniens tués dans les frappes aériennes israéliennes sur Gaza s'élève à 2 750, dont 750 enfants. En Israël, 1 300 personnes sont décédées.