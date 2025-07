Les Palestiniens de Gaza assiégée se sont rassemblés lundi dans les hôpitaux et les écoles, à la recherche d’abris alors que l’eau et la nourriture se font rares.

Plus d’un million de personnes ont fui leurs maisons en prévision d’une invasion terrestre israélienne, destinée à détruire le Hamas.

À l'hôpital Nasser, dans le sud de Gaza, les salles de soins intensifs étaient remplies de patients blessés, pour la plupart des enfants de moins de trois ans. Des centaines de personnes gravement blessées par les explosions sont arrivées à l'hôpital, a déclaré le Dr Mohammed Qandeel, consultant médical à Associated Press.

" Il y avait 35 patients en soins intensifs qui avaient besoin de ventilateurs et 60 autres sous dialyse. Si le carburant vient à manquer, cela signifie que tout le système de santé sera paralysé", s’est-il alarmé dimanche, alors que les enfants gémissaient de douleur en arrière-plan. "Tous ces patients risquent la mort si l'électricité est coupée."

Le Dr Hussam Abu Safiya, chef du service de pédiatrie de l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza, a déclaré que l'établissement n'avait pas été évacué malgré les ordres israéliens. "Il y avait sept nouveau-nés aux soins intensifs branchés à des appareils", a-t-il déclaré. Évacuer " signifierait la mort pour eux et pour les autres patients dont nous prenons soin ".

L’hôpital Shifa de la ville de Gaza, le plus grand du territoire, a annoncé qu’il allait enterrer 100 corps dans une fosse commune en guise de mesure d’urgence après le débordement de sa morgue. Des dizaines de milliers de personnes en quête de sécurité se sont rassemblées dans l’enceinte de l’hôpital.

Tous les regards étaient tournés lundi vers le point de passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte, où les médiateurs américains et internationaux semblaient sur le point de parvenir à un accord sur un cessez-le-feu humanitaire qui permettrait l’arrivée de l’aide et permettrait aux étrangers de quitter Gaza. Rafah a été fermée il y a près d'une semaine à cause des frappes aériennes israéliennes.

Les forces israéliennes, soutenues par un déploiement croissant de navires de guerre américains dans la région et par le rappel de quelque 360 000 réservistes, se sont positionnées le long de la frontière de Gaza et se sont entraînées dans le cadre de ce qu’Israël a qualifié de vaste campagne visant à “démanteler” le Hamas. Israël a déclaré avoir déjà frappé des dizaines de cibles militaires, notamment des centres de commandement et des lance-roquettes, et tué des dirigeants du Hamas.

Selon le ministère palestinien de la Santé, au moins 2750 Palestiniens ont été tués et près de 10 000 autres blessés dans les attaques israéliennes contre l'enclave depuis le 7 octobre.

La Bande de Gaza, qui compte 2,2 millions d'habitants, est soumise à un blocus depuis 2006.