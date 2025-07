"En réponse à la récente attaque inhumaine contre l'hôpital Al Ahli Arab à Gaza, le ministère turc de la Santé a pris des mesures rapides pour fournir des services de santé essentiels à la région", a déclaré le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca.

Le ministre a indiqué sur X que des négociations étaient en cours avec des organisations internationales de santé pour acheminer de l'aide à la bande de Gaza assiégée.

Au moins 500 personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne israélienne sur l'hôpital Al Ahli de Gaza, mardi en fin de soirée. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des cadavres éparpillés dans l'enceinte de l'hôpital.

Le ministre turc a précisé avoir mené une diplomatie téléphonique avec des interlocuteurs internationaux, dont les hauts responsables de l'Organisation mondiale de la santé, soulignant "qu'il est inacceptable que des installations au service de la santé humaine soient attaquées en toutes circonstances et pour quelque raison que ce soit" en annonçant que la Turquie était prête à envoyer un navire-hôpital dans la région ou à établir des hôpitaux de campagne à Gaza ou près de la porte frontalière de Rafah.

En dépit des difficultés diplomatiques, "la Turquie continuera toujours à être là pour les bébés, les enfants, les personnes âgées et les innocents", a martelé le ministre.

Coopération entre la Turquie et l'OMS

Lors d'une conversation avec le Dr Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe, le ministre turc dit avoir rappelé l'urgence de soutenir la région avec des services de santé essentiels. Il a aussi exprimé la volonté de la Turquie de collaborer avec l'OMS, en soulignant la responsabilité historique de l'organisation dans la fourniture d'aide lors de telles crises.

"L'OMS et les partenaires humanitaires s'efforcent d'acheminer les fournitures médicales et autres nécessaires aux établissements et aux patients dans le besoin, pour lesquels un accès sûr est vital", a partagé Kluge sur X en remerciant le ministère turc de la santé pour son partenariat.

Le ministère palestinien de la Santé, basé à Gaza, a déclaré que l'hôpital Al Ahli Arab abritait des centaines de malades et de blessés, ainsi que des personnes "déplacées de force de leur domicile" en raison d'autres frappes israéliennes.

Selon l’OMS, 111 bâtiments médicaux ont été touchés, 12 travailleurs médicaux ont été tués et 60 ambulances ont été prises pour cible par Israël au cours des 11 derniers jours. Les pénuries de médicaments se sont ajoutées à la crise causée par le manque d'eau et de carburant pour faire fonctionner les établissements médicaux.

Les raids israéliens ont causé la mort d'environ 3 000 personnes d’après les derniers chiffres des autorités de Gaza.