Lors d'une conférence de presse tenue au siège du parti, Omer Celik s’est exprimé sur les bombardements israéliens de l'hôpital Baptiste Al Ahli à Gaza.

“Une fois de plus, nous condamnons ce massacre commis par Israël. C’est l’un des plus grands massacres et l’une des plus grandes atrocités de l’histoire de l’humanité”, a tonné Celik.

Fustigeant les forces de sécurité israéliennes qui “massacrent et ciblent systématiquement toutes les valeurs humaines”, le porte-parole a également tenu à souligner l'incapacité des États occidentaux qui “n’ont jusqu’à présent fait preuve d’aucune perspective de paix, ni d’aucune performance diplomatique”.

Celik a enfin annoncé qu’un deuil de trois jours entrera en vigueur “pour exprimer la solidarité de la Turquie avec le peuple palestinien opprimé”.