Le ministre israélien de la Défense a demandé aux troupes de se tenir prêtes à entrer dans la bande de Gaza, sans toutefois préciser quand l'invasion commencerait.

Lors d'une réunion avec des soldats de l'infanterie israélienne à la frontière de Gaza, Yoav Gallant a exhorté les forces à "s'organiser, à être prêtes" à recevoir l'ordre d'entrer dans la bande de Gaza. “Quiconque voit Gaza de loin aujourd'hui la verra de l'intérieur Je vous le promets", a-t-il indiqué.

Peu après la déclaration de M. Gallant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a diffusé une vidéo de lui avec des troupes près de la frontière, promettant la victoire.

Gaza en état de siège total

Le dernier conflit en date à Gaza, soumis aux bombardements et au blocus israéliens depuis le 7 octobre, a débuté après l’opération +Déluge d’Al Aqsa+ lancée par le Hamas, une attaque surprise sur plusieurs fronts comprenant un barrage de tirs de roquettes et des infiltrations en Israël par voie terrestre, maritime et aérienne.

Le Hamas a déclaré que cette incursion était une riposte à la prise d'assaut de la mosquée d'Al-Aqsa et à la violence croissante des colons israéliens.

L'armée israélienne a ensuite lancé l'opération "Epée de fer" à Gaza, avec l'attaque la plus meurtrière de ses 75 ans d'histoire, en jurant de détruire le Hamas, en mettant l'ensemble des 2,3 millions d'habitants de Gaza en état de siège total et en bombardant l'enclave avec des frappes qui ont fait des milliers de morts et plus d'un million de sans-abri.

Au moins 3 785 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes sur Gaza, tandis que le chiffre s'élève à plus de 1 400 personnes en Israël.