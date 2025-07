Selon France Bleu, Jean-Paul Delescaut a été interpellé vendredi à 6h du matin, à son domicile à Valenciennes par une dizaine de policiers et placé en garde à vue pour "apologie du terrorisme" après un communiqué en soutien au peuple palestinien publié par le syndicat le 10 octobre, intitulé “La fin de l’occupation est la condition de la paix en Palestine”.

L'information a été diffusée sur les réseaux sociaux par la CGT et le député LFI David Guiraud. Une coordinatrice salariée de l’UD CGT aurait également été placée en garde-à-vue selon le site Révolution Permanente.

Le texte rappelait notamment la situation d’oppression coloniale en Israël qui s’est considérablement durcie ces dernières années, et s’attaquait au gouvernement de Netanyahou et sa “politique d’apartheid concentrationnaire privant le peuple palestinien de ses droits fondamentaux” tout en revendiquant “la fin de l’apartheid, le respect par Israël des résolutions de l’ONU, la fin de l’occupation et le droit du peuple palestinien à l’autodétermination”.

Dans un communiqué publié vendredi matin, la CGT a dénoncé l’arrestation et “l’emploi de moyens totalement disproportionnés” et affirmé que “soutenir pacifiquement le droit des Palestiniens ne peut être aussi grossièrement caricaturé et criminalisé”.

La CGT a appelé à un rassemblement devant le commissariat central de Lille pour soutenir son secrétaire départemental ainsi que la secrétaire administrative du syndicat.