Le Canada a annoncé jeudi rapatrier 41 diplomates d'Inde, sur fond de crise entre Ottawa et New Delhi après l'assassinat en juin d'un leader indépendantiste sikh sur le sol canadien.

Hardeep Singh Nijjar, tué près de Vancouver (ouest), était un activiste militant pour l'établissement du "Khalistan", une patrie indépendante pour les sikhs dans le nord de l'Inde.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a affirmé jeudi que son pays avait rapatrié les deux tiers de ses diplomates en Inde.

Cette décision a été prise après que l'Inde eut officiellement fait part de son intention de lever unilatéralement l’immunité de diplomates canadiens et de leurs personnes à charge à New Delhi, a-t-elle indiqué lors d'une conférence de presse à Ottawa, en compagnie du ministre fédéral de l'Immigration Marc Miller.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a évoqué en septembre une implication des services de renseignements indiens dans le meurtre de Singh Nijjar, déclenchant une crise diplomatique avec New Delhi.

Le gouvernement indien a rejeté ces accusations, les qualifiant d'absurdes.

En représailles, New Delhi a demandé à Ottawa de rapatrier une quarantaine de ses diplomates en poste en Inde, exigeant la parité dans le nombre de diplomates présents dans les deux pays.

L'Inde a affirmé n'avoir que 21 diplomates accrédités au Canada et a déclaré que le Canada en avait 62 sur son sol, répartis entre le haut-commissariat à New Delhi et quatre consulats à Mumbai, Chandigarh, Calcutta et Bengaluru.

Le Canada avait expulsé, en septembre dernier, un diplomate du plus haut niveau. Le gouvernement indien avait répliqué en expulsant à son tour un haut diplomate canadien en poste en Inde.

Une source diplomatique canadienne explique que le déploiement de vastes opérations consulaires en Inde est rendu nécessaire par le traitement du volume élevé de demandes de visa en provenance de ce pays, qui est à la fois le principal pays d'origine des étudiants internationaux au Canada et le premier pays d'origine des immigrants au Canada au sens large.