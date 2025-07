Le porte-parole du ministère, Ashraf Al-Qudra, a déclaré lors d'une conférence de presse que le nombre de victimes palestiniennes à Gaza "s'élève à 4 137 morts, dont 1 524 enfants, 1 000 femmes et 120 personnes âgées".

Al-Qudra a ajouté que le nombre de personnes blessées a atteint "environ 13 000", notant qu'il y avait "plus de 1 000 personnes portées disparues sous les décombres des maisons et des installations détruites, pour la plupart des enfants".

Le porte-parole du ministère a également rapporté que "16 chrétiens palestiniens ont été tués lors d’une attaque israélienne directe contre l’église orthodoxe grecque de la ville de Gaza".

Al-Qudra a en outre affirmé que 7 hôpitaux de la Bande de Gaza sont désormais hors service à cause de l'agression israélienne.

Depuis environ deux semaines, Israël continue de lancer des raids intensifs sur Gaza, faisant des milliers de morts et de blessés civils et coupant les approvisionnements de la bande en eau, en électricité, en nourriture et en médicaments, ce qui a déclenché des avertissements régionaux et internationaux concernant une double catastrophe humanitaire, parallèlement à d’intenses raids israéliens et à des arrestations dans les villes et villages de Cisjordanie occupée.

En réponse aux "attaques israéliennes quotidiennes contre le peuple palestinien et ses lieux saints", le Hamas et d'autres factions palestiniennes à Gaza ont lancé l'opération "Déluge d'Al-Aqsa" le 7 octobre, au début de laquelle ils ont pris d'assaut les colonies israéliennes et les sites militaires entourant la bande.