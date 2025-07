Lors d'une conférence de presse, devant le poste frontière de Rafah avec la Bande de Gaza, au milieu d'une file de camions humanitaires, Guterres a déclaré que plus de 2 millions de personnes souffrent énormément à Gaza, qui n’ont ni eau, ni nourriture, ni carburant ni traitement.

"Nous avons de nombreux camions chargés de tout le matériel de secours dont la population de Gaza a besoin" a-t-il ajouté.

Guterres a souligné la nécessité d’acheminer l’aide à Gaza dans les plus bref délais, tout en appelant à un cessez-le-feu humanitaire.

Il a indiqué que l'ONU "s'engageait désormais activement avec tous les acteurs concernés au sujet des conditions fixées pour les livraisons d’aide transfrontalière dans l’annonce israélo-américaine et dans l’accord Égypte-Israël connexe.

"Nous travaillons efficacement avec toutes les parties, ainsi qu'avec l'Egypte, Israël et les États-Unis, pour clarifier les conditions et réduire ces restrictions afin de faire entrer ces camions le plus rapidement possible et en plus grande quantité possible", a-t-il conclu.

Le porte-parole de la diplomatie américaine Matthew Miller a indiqué que l'émissaire américain pour l'aide à Gaza, David Satterfield, avait "rencontré des responsables israéliens et égyptiens pour mettre en place les mécanismes d'application de l'accord".

Au 14e jour de la guerre entre Israël et le Hamas déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement palestinien au pouvoir à Gaza, l'ONU estime que les quelque 2,4 millions de Gazaouis -pour moitié des enfants- sont au bord de la "catastrophe".

Si depuis des jours, des avions du monde entier amènent de l'aide alimentaire ou médicale, aucun de ces chargements n'a jusqu'ici pu entrer à Gaza où le bilan des bombardements israéliens s'élève à près de 4.137 morts, dont au moins 1.524 enfants, et plus de 12.000 blessés selon les autorités locales.

Depuis environ deux semaines, Israël continue de lancer des raids intensifs sur Gaza, faisant des milliers de morts et de blessés civils et procède à des arrestations dans les villes et villages de Cisjordanie occupée.

En réponse aux "attaques israéliennes quotidiennes contre le peuple palestinien et ses lieux saints", le Hamas et d'autres factions palestiniennes à Gaza ont lancé l'opération "Déluge d'Al-Aqsa" le 7 octobre, au début de laquelle ils ont pris d'assaut les colonies israéliennes et les sites militaires entourant la bande.