Au moins 43 Palestiniens, dont sept enfants, ont été tués suite aux dernières frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza, a-t-on appris samedi auprès des autorités locales et des médias.

Des chasseurs israéliens ont bombardé plusieurs quartiers de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, faisant au moins sept morts, selon l'agence de presse d'État palestinienne, WAFA, citant diverses sources.

Quatorze personnes ont été tuées par un raid israélien à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, a indiqué une source.

Une autre frappe israélienne a visé une maison dans l'ouest de Rafah, tuant cinq personnes, dont trois enfants, a indiqué WAFA. Deux autres personnes ont été tuées lors d'une troisième frappe visant une maison de la ville, tandis que sept autres seraient restées coincées sous les décombres.

Le ministère palestinien de l'Intérieur a pour sa part déclaré que 10 personnes avaient été tuées lorsque des avions de combat israéliens ont bombardé deux maisons à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza.

Quatre enfants et une femme ont par ailleurs été tués lors d'une autre frappe visant une maison située à l'est de Rafah, dans le sud de de l’enclave palestinienne assiégée, a précisé le ministère.

Le conflit à Gaza, soumise aux bombardements et au blocus israéliens depuis le 7 octobre, a commencé lorsque le Hamas a lancé l'opération "Déluge d'Al-Aqsa", une attaque surprise sur plusieurs fronts comprenant un barrage de tirs de roquettes et des infiltrations en Israël par voie terrestre, maritime et aérienne.

Le mouvement de résistance palestinien a déclaré que cette incursion était une riposte à la prise d'assaut de la mosquée d'Al-Aqsa et aux violences répétées des colons israéliens.

L'armée israélienne a ensuite lancé l'opération "Épées de fer" contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza, soumettant les 2,3 millions d'habitants du territoire à un siège total, outre le blocus sur les denrées alimentaires, le carburant et les fournitures médicales qui dure depuis 2007.

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à un "cessez-le-feu humanitaire immédiat" afin d'alléger les "terribles souffrances humaines".

Au moins 4 137 Palestiniens, dont 1 524 enfants et 1 000 femmes, ont été tués lors des attaques israéliennes sur Gaza. Ce bilan fait état de plus de 1 400 morts côté israélien.