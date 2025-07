Le président américain Joe Biden a remercié les gouvernements du Qatar et d'Israël "pour leur collaboration" dans la libération de deux Américaines qui étaient retenues en otage par le Hamas dans la bande de Gaza, s'engageant à faire en sorte que toutes les personnes encore en captivité soient libérées.

"Aujourd'hui, nous avons obtenu la libération de deux Américaines prises en otage par le Hamas lors de l'horrible attaque terroriste contre Israël le 7 octobre. Nos deux compatriotes ont enduré une terrible épreuve ces 14 derniers jours, et je suis ravi qu'elles puissent bientôt retrouver leur famille, qui a vécu des moments de frayeur", a-t-il déclaré.

La branche armée du Hamas, les Brigades al-Qassam, avait précédemment annoncé la libération des deux otages "pour des raisons humanitaires", à la suite d'une médiation du Qatar. Des sources israéliennes ont également confirmé leur libération.

"Dès les premiers instants de cette attaque, nous avons travaillé 24 heures sur 24 pour libérer les citoyens américains pris en otage par le Hamas, et nous continuons à œuvrer à la libération de ceux qui sont encore retenus en captivité. Je remercie le gouvernement du Qatar et le gouvernement d'Israël pour leur collaboration dans cette tâche", a ajouté Biden.

Lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, plus tôt dans la journée de vendredi, Joe Biden "a fait le point sur les efforts en cours pour obtenir la libération des otages retenus par le Hamas, dont des ressortissants américains, et pour assurer la sécurité des citoyens américains et des autres civils à Gaza", a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué de presse.

Biden et Netanyahu ont également discuté des efforts visant à démarrer l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza assiégée.

Devant les journalistes à la Maison-Blanche, le président Biden a déclaré qu'une première tranche d'aide humanitaire, dont la population a cruellement besoin, devrait arriver dans la bande de Gaza assiégée dans les 48 heures à venir.

Il a indiqué qu'il avait obtenu l'accord d'Israël et de l'Égypte pour ouvrir le poste frontière de Rafah, mais a précisé que les routes menant à l'enclave côtière devaient être restaurées avant que les livraisons ne puissent commencer, car elles étaient "en très mauvais état".

Ces développements surviennent près d'une semaine après la fermeture effective du poste frontalier de Rafah à la suite de tirs d'artillerie israéliens. Ce point de passage relie Gaza à la péninsule égyptienne du Sinaï. Il s'agit de l'un des trois postes qui relient Gaza au monde extérieur. Les deux autres reliant Gaza à Israël.

Tous ont été fermés à la suite de l'opération menée par Israël contre le Hamas, en représailles à l'attaque surprise du 7 octobre, qui comprenait une infiltration par voie terrestre, maritime et aérienne à partir de Gaza et qui a fait plus de 1 400 morts.

Le Hamas a déclaré que l'incursion était une riposte à la prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem et aux violences répétées des colons à l'encontre des Palestiniens.

Outre le lancement d'une vaste campagne de bombardements en prévision d'une invasion terrestre annoncée, Israël a imposé un "siège total" à la bande de Gaza, coupant l'approvisionnement en électricité et provoquant une pénurie d'eau, de nourriture, de carburant et de fournitures médicales.

Le ministère de la Santé de Gaza a indiqué, vendredi, que 4 100 Palestiniens ont été tués par la campagne de bombardements israélienne, dont 1 524 enfants, 1 000 femmes et 120 personnes âgées.

Lors d'une conférence de presse au Département d'État, le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré que les deux Américaines libérées "sont maintenant en sécurité entre les mains des autorités israéliennes" et qu'une équipe de l'ambassade des États-Unis les rencontrera bientôt.

Et de préciser : "Mais dix autres Américains sont toujours portés disparus depuis le début de ce conflit. Nous savons que certains d'entre eux sont retenus en otage par le Hamas, tout comme environ 200 autres otages détenus à Gaza".

"Chacun d'entre eux doit être libéré. Le président a clairement indiqué qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir la libération de tous les otages", a-t-il ajouté.