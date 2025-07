Un avion présidentiel turc, transportant une équipe médicale, des médicaments et des fournitures médicales destinés à la bande de Gaza, partira dimanche pour la capitale égyptienne, Le Caire.

Selon le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca, l’équipe médicale réalisera des études de faisabilité pour la création d’hôpitaux de campagne à l’aéroport d’El-Arish et au poste-frontière de Rafah.

Le conflit à Gaza a éclaté après l’opération "Déluge d'Al-Aqsa", une attaque surprise menée par Hamas sur plusieurs fronts comprenant un barrage de tirs de roquettes et des infiltrations en Israël par voie terrestre, maritime et aérienne. Le Hamas a déclaré que cette incursion était une riposte à la prise d'assaut de la mosquée d'Al-Aqsa et à la violence croissante des colons israéliens.

L'armée israélienne a ensuite lancé l'opération "Épées de fer" qui a fait jusqu’à présent au moins 4 385 morts dans les rangs des Palestiniens, dont 1 756 enfants, tandis que le chiffre des morts s'élève à plus de 1 400 en Israël.