Près de 200 Israéliens se sont rassemblés samedi à Tel Aviv pour demander la libération des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza et demandé la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahu le rendant responsable de la situation actuelle.

Selon le journal Yedioth Ahronoth, la manifestation s'est déroulée près du bâtiment du ministère israélien de la Défense.

La branche armée du Hamas, les Brigades Al-Qassam, a déclaré le 17 octobre qu'elle détenait jusqu'à 250 Israéliens.

Vendredi, les Brigades Al-Qassam ont libéré deux Américaines pour des raisons humanitaires, en réponse, selon elles, aux efforts déployés par le Qatar.

Le conflit à Gaza, soumis aux bombardements et au blocus israéliens depuis le 7 octobre, a éclaté suite à l'opération "Déluge d'Al-Aqsa", une attaque surprise lancée par le mouvement palestinien Hamas sur plusieurs fronts comprenant un barrage de tirs de roquettes et des infiltrations en Israël par voie terrestre, maritime et aérienne.

Le Hamas a déclaré que cette incursion était une riposte à la prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa et à la violence croissante des colons israéliens.

L'armée israélienne a ensuite lancé l'opération "Épées de fer" contre la bande de Gaza.

Au moins 4 385 Palestiniens, dont 1 756 enfants, ont été tués dans les attaques israéliennes contre Gaza. Ce chiffre s'élève à plus de 1 400 en Israël.