"Nous allons intensifier nos attaques pour minimiser les dangers pour nos forces dans les prochaines étapes de la guerre", a déclaré Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée, lors d'une conférence de presse, faisant référence à une invasion terrestre attendue.

Israël "passera à la phase suivante dans les meilleures conditions" pour l'armée israélienne, a ajouté Hagari.

Il a renouvelé son appel aux Palestiniens du nord de Gaza pour qu'ils se dirigent vers le sud.

Le conflit à Gaza, soumis à un bombardement et à un blocus israéliens depuis le 7 octobre, a commencé lorsque le Hamas a lancé l'opération "Déluge d'Al-Aqsa", une attaque surprise sur plusieurs fronts comprenant un barrage de tirs de roquettes et des infiltrations en Israël par voie terrestre, maritime et aérienne. Le Hamas a déclaré que cette incursion était une riposte à la prise d'assaut de la mosquée d'Al-Aqsa et à la violence croissante des colons israéliens.

L'armée israélienne a ensuite lancé l'opération "Épées de fer", faisant au moins 4 385 morts palestiniens, dont 1 756 enfants et 1 000 femmes. Le bilan des morts du côté israélien s'élève à plus de 1 400 personnes.

Samedi, un convoi d'aide humanitaire a commencé à entrer dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Il s'agit de la première livraison d'aide à Gaza depuis que le conflit armé a éclaté entre Israël et le groupe palestinien Hamas le 7 octobre.

La bande de Gaza connaît une grave crise humanitaire: il n'y a plus d'électricité, l'eau, la nourriture, le carburant et les fournitures médicales viennent à manquer.