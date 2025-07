"Si un groupe ou un pays cherche à élargir ce conflit et à profiter de cette situation très malheureuse, notre conseil est le suivant : ne le faites pas", a déclaré le secrétaire d’Etat américain à la Défense à ABC News, quelques heures après que le Pentagone eut annoncé qu'il renforçait sa présence militaire dans la région.

"Nous conservons le droit de nous défendre et nous n'hésiterons pas à prendre les mesures qui s'imposent", a ajouté M. Austin.

Il a mis en garde contre la possibilité d'une "escalade significative" des attaques contre les forces et les citoyens américains au Moyen-Orient.

"Nous voyons la perspective d'une escalade significative des attaques contre nos troupes et nos citoyens dans toute la région", a déclaré M. Austin à l'émission "This Week" de la chaîne ABC.

Le conflit à Gaza, soumis aux bombardements et au blocus israéliens depuis le 7 octobre, a éclaté suite à l’opération "Déluge d'Al-Aqsa" lancée par le Hamas. Le mouvement palestinien a déclaré que cette incursion était une riposte à la prise d'assaut de la mosquée d'Al-Aqsa et à la violence croissante des colons israéliens. L'armée israélienne a ensuite lancé l'opération "Épée de fer" dans la bande de Gaza, qui a fait jusque là plus de 4 700 morts palestiniens.

La bande de Gaza connaît une grave crise humanitaire : il n'y a plus d'électricité, l'eau, la nourriture, le carburant et les fournitures médicales viennent à manquer.