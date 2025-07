Plus de 436 Palestiniens ont été tués à la suite de l'intensification des attaques israéliennes sur la bande de Gaza au cours de la nuit de dimanche à lundi.

"L'occupation israélienne a commis 23 massacres au cours des dernières 24 heures qui ont fait 436 morts, dont 182 enfants", a déclaré lundi le ministère palestinien de la Santé à Gaza.

La plupart des personnes tuées sont des femmes et des enfants, ont indiqué des sources médicales à l'agence de presse palestinienne WAFA. Le nombre de femmes, d'enfants et de personnes âgées tués dimanche représente 70 % du bilan, selon ces sources.

Le ministère a déclaré avoir reçu des informations concernant 1 500 personnes, dont 830 enfants, qui se trouvent encore sous les décombres des bâtiments démolis.

Les attaques se sont concentrées sur Jabalya et Beit Lahiya au nord, sur les quartiers d'Al Gusta et d'Al Rimal et sur le camp de réfugiés d'Al Shati à l'ouest, ainsi que sur Khan Younis et Rafah au sud de la bande de Gaza.

Ils ont indiqué que 44 Palestiniens ont été tués dans le gouvernorat de Khan Younis, 57 à Rafah, 168 à Al Wusta, 66 à Gaza et 44 dans le nord.

Six personnes ont été tuées et 11 autres blessées dans le bombardement d'une maison à Rafah.

Cinq personnes ont été tuées dans le bombardement de la maison de la famille Abu Habis à Al Sarara. Plusieurs personnes ont été blessées lors d'une attaque contre une maison de la famille Al Zitani dans le quartier d'Al Amal.

Un attentat a visé une maison à Al Maghraqa, au milieu de Gaza, tuant quatre personnes et en blessant six autres. Une autre attaque a visé une maison dans le quartier de Zawayda, au centre de l'enclave.

"Les avions de guerre de l'occupation ont lancé plusieurs raids sur deux maisons.

Le bilan s'alourdit

Les avions de guerre et les forces d'artillerie israéliens stationnés près de la bande de Gaza ont participé simultanément à l'intensification de l'attaque.

Le ministère de la Santé de l'enclave sous blocus a déclaré lundi que le nombre de Palestiniens tués par les frappes aériennes israéliennes sur Gaza s'élevait à 5 087.

"Parmi les victimes figurent 2 055 enfants, 1 119 femmes et 217 personnes âgées", a déclaré le porte-parole du ministère, Ashraf al Qudra, lors d'une conférence de presse dans la ville de Gaza.

Il a ajouté que 15 273 personnes ont également été blessées lors des attaques israéliennes.