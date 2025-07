Les représailles d'Israël dans sa guerre contre le Hamas, comme l'interruption de l'approvisionnement en eau et en nourriture de Gaza, pourraient "durcir l'attitude des Palestiniens pour des générations et affaiblir le soutien international à Israël", a déclaré lundi l'ancien président américain Barack Obama.

Dans ses rares commentaires sur une crise de politique étrangère actuelle, M. Obama a déclaré que toute stratégie militaire israélienne qui ignore les coûts humains de la guerre "pourrait en fin de compte se retourner contre elle".

La décision du gouvernement israélien de priver Gaza de nourriture, d'eau et d'électricité “menace non seulement d'aggraver une crise humanitaire croissante, mais aussi de durcir l'attitude des Palestiniens pendant des générations, d'éroder le soutien mondial à Israël, de faire le jeu des ennemis d'Israël et de saper les efforts à long terme pour parvenir à la paix et à la stabilité dans la région", a déclaré M. Obama.

Depuis le 7 octobre, Israël bombarde massivement Gaza, tuant ainsi plus de 5 000 Palestiniens, selon les autorités de Gaza.

M. Obama a condamné l'attaque du Hamas et réitéré son soutien au droit d'Israël à se défendre, tout en mettant en garde contre les risques encourus par les civils dans de telles guerres.