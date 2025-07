Le football maghrébin s’unit pour la Palestine

Malgré les défis et les obstacles, la solidarité des groupes de supporters maghrébins à la question palestinienne continue de se manifester brillamment. Dans un monde où les divisions et les controverses sont monnaie courante, ces supporters montrent que la passion pour le sport peut être un puissant moyen de faire entendre la voix de la justice et de la dignité humaine