Le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu, jeudi, par téléphone avec le Pape François, chef spirituel des chrétiens catholiques et chef d'État du Vatican.

Selon la Direction de la communication de la présidence turque, M. Erdogan et le Pape François ont abordé les conflits entre Israël et la Palestine et les violations des droits de l'homme dans la région.

Le président turc a déclaré que les attaques israéliennes contre Gaza, qui n'ont leur place dans aucun texte sacré, ont atteint la dimension d'un massacre, que la mise en sourdine de ces événements par la communauté internationale est une honte pour l'humanité, et que tous les États devraient élever la voix en signe de protestation contre cette tragédie.

Le président turc a également déclaré que seule la création d’un Etat palestinien indépendant, souverain et géographiquement intégré dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, pourrait assurer la conclusion d’une paix durable dans cette région, qui abrite les lieux saints des trois religions

M. Erdogan a également indiqué que la Turquie déployait des efforts considérables pour convoyer l'aide humanitaire et médicale à Gaza et que la communauté internationale devait soutenir activement ces efforts afin de garantir l'acheminement ininterrompu de l'aide aux civils innocents.