Israël a effectué une frappe aérienne sur la mosquée Al-Abyad dans le nord de la bande de Gaza jeudi, faisant craindre de nombreuses victimes.

L'attaque faisait partie d'une série de frappes aériennes sur le camp de réfugiés d'Al-Shati, a rapporté l'agence de presse palestinienne WAFA.

La mosquée Al-Abyad, visée par plusieurs missiles, a été détruite.

Incursion des troupes israéliennes

Des troupes et des chars israéliens ont brièvement fait une incursion dans le nord de la bande de Gaza jeudi dans la nuit, a déclaré l'armée, s'engageant avec des combattants du Hamas et ciblant des armes antichars pour "préparer le champ de bataille" avant une invasion terrestre attendue.

Ce troisième raid israélien depuis le début de la guerre intervient après plus de deux semaines de frappes aériennes dévastatrices qui ont fait des milliers de morts et plus d'un million de déplacés dans ce petit territoire densément peuplé.

Raids en Cisjordanie occupée

D’autre part, les forces israéliennes ont également effectué des raids à Qalqilya, Jénine, Naplouse et Hébron avec des véhicules militaires avant de fouiller des maisons, selon WAFA.

Un jeune homme a été tué par les tirs des forces israéliennes lors du raid sur la ville de Qalqilya. Des sources locales ont rapporté que le jeune homme, Qasam Abdel Hafiz, 26 ans, a été tué par les tirs des forces israéliennes qui ont envahi la ville de Qalqilya.

Au total, trois Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée depuis le début de la journée de vendredi, ce qui porte à 108 le nombre de morts depuis le 7 octobre.

“Corridors et pauses”

Les dirigeants de l'UE ont demandé des "corridors et des pauses humanitaires", exhortant l'accès à l'aide pour les civils piégés dans l'enclave assiégée, où les Nations Unies affirment que "nulle part n'est sûr".

Les dirigeants de l'Union européenne ont appelé à un "accès humanitaire continu, rapide, sûr et sans entrave et à l'acheminement de l'aide à ceux qui en ont besoin par le biais de toutes les mesures nécessaires, y compris des corridors humanitaires et des pauses pour répondre aux besoins humanitaires".

Depuis le début du conflit, seuls 74 camions de nourriture, d'eau et de médicaments ont été autorisés à entrer dans la bande de Gaza, où vivent 2,4 millions de personnes, un chiffre qualifié de largement insuffisant par les organisations humanitaires.

Pour le vingtième jour consécutif, l'armée israélienne continue de pilonner la bande de Gaza. Les raids de l’aviation israélienne ont rasé des quartiers entiers, tué 7 028 Palestiniens, dont 2 913 enfants, 1 709 femmes, et 397 personnes âgées, et blessé plus de 18 000 autres.

Au moins 1 950 Gazaouis, sont toujours portés disparus sous les décombres de leurs maisons détruites par les raids de l’armée israélienne.

De son côté, le ministère israélien de la Santé a déploré 1 400 morts et 5 132 blessés, après l’offensive lancée le 7 octobre par le mouvement de résistance islamique Hamas depuis Gaza.

Lors de l’opération "Déluge d’Al-Aqsa", entre 200 et 250 Israéliens, dont des hauts gradés de l’armée israélienne, ont été capturés. Les factions de la résistance palestinienne veulent les échanger contre plus de 6 000 prisonniers palestiniens, dont des enfants et des femmes, incarcérés dans les geôles de l’État hébreu.