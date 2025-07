Dans une vidéo partagée jeudi soir sur les réseaux sociaux, Ismaïl Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, a fait des déclarations en lien avec les attaques d’Israël contre Gaza depuis le 7 octobre.

"Tous les mouvements de résistance dans les territoires palestiniens, y compris le Hamas, sont des mouvements de libération nationale visant à libérer leur peuple et leur terre. La terreur, c'est l'occupant, ses partisans et ceux qui gardent le silence face au génocide. La poursuite de l'agression contre Gaza rendra toute la région incontrôlable. C'est devenu une question brûlante et personne ne peut en prédire le cours ou l'issue", a-t-il souligné.

Haniyeh a appelé le monde musulman, et toute l’humanité, à soutenir la cause palestinienne.

"Je salue toutes les voix et positions courageuses qui soutiennent ouvertement le droit légitime à la résistance. J’invite tous les pays amis à mettre la pression sur Israël sur toutes les plateformes pour que cessent les attaques contre des enfants, des femmes et des vieillards à Gaza", a-t-il souligné, rappelant que “l’État sioniste bombarde aussi des écoles, des lieux de culte et des maisons”.

Ce dernier a dénoncé le blocus de Gaza par Israël, réclamant l’ouverture immédiate du poste-frontière de Rafah avec l’Égypte tout en assurant qu’il est inacceptable que "l’ennemi décide de ce qui doit entrer à Gaza".

"20 jours se sont écoulés. La résistance, menée par les Brigades al-Qassam, défend ses frontières et envoie un message fort. Au 20e jour de la guerre, nous soulignons que la résistance à Gaza est en bonne forme", a-t-il conclu.

Pour le vingtième jour consécutif, l'armée israélienne continue de pilonner la bande de Gaza. Les raids de l’aviation israélienne ont rasé des quartiers entiers, tué 7 028 Palestiniens, dont 2 913 enfants, 1 709 femmes, et 397 personnes âgées, et blessé plus de 18 000 autres.

Au moins 1 950 Gazaouis, sont toujours portés disparus sous les décombres de leurs maisons détruites par les raids de l’armée israélienne.

De son côté, le ministère israélien de la Santé a déploré 1 400 morts et 5 132 blessés, après l’offensive lancée le 7 octobre par le mouvement de résistance islamique Hamas depuis Gaza.

Lors de l’opération "Déluge d’Al-Aqsa", entre 200 et 250 Israéliens, dont des hauts gradés de l’armée israélienne, ont été capturés. Les factions de la résistance palestinienne veulent les échanger contre plus de 6 000 prisonniers palestiniens, dont des enfants et des femmes, incarcérés dans les geôles de l’État israélien.