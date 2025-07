“Les portes des établissements d'enseignement supérieur turcs sont ouvertes aux universitaires et aux étudiants qui subissent des pressions en Occident en raison de leur soutien à la juste lutte du peuple palestinien”, a déclaré le président du Conseil de l'enseignement supérieur de Turquie, Erol Ozvar.

Erol Ozvar s'est adressé aux cercles académiques internationaux et aux étudiants universitaires, qui subissent des pressions pour leur soutien au peuple palestinien, sur ses médias sociaux, en soulignant que les portes des universités turques leur sont ouvertes.

"Nous serions très heureux d'accueillir aujourd'hui dans notre pays les victimes et les membres opprimés de la communauté universitaire internationale, que nous avons toujours acceptés à bras ouverts", a-t-il déclaré.

L'appel du chef du Conseil de l'enseignement supérieur a été lancé après que plusieurs pays ont interdit les manifestations en soutien aux Palestiniens, qui subissent un siège et des bombardements intensifs de la part d'Israël depuis le 7 octobre.

Plusieurs sénateurs américains, dont Tim Scott et Ron DeSantis, candidats à l'élection présidentielle, ont demandé à l'administration du président Joe Biden d'expulser les étudiants étrangers des universités américaines qui protestent contre l'agression israélienne à l'encontre des civils palestiniens.

La guerre israélo-palestinienne, qui en est à son 21e jour, est la plus meurtrière des cinq guerres de Gaza pour les deux parties. Plus de 7 000 Palestiniens ont été tués jusqu'à présent, soit plus de trois fois le nombre de victimes de la guerre de Gaza qui a duré six semaines en 2014.