Le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré lors d’une conférence de presse que “les forces terrestres vont étendre leur activité au sol dès ce soir“.

Hagari a également noté que "les forces de l'armée israélienne à la frontière nord sont en état d'alerte maximale".

L'annonce de Hagari intervient au moment où l'armée de l'air israélienne mène des frappes intensives sur la bande de Gaza.

Communications et internet coupés

Les communications et Internet ont été coupés vendredi soir, dans plusieurs districts de la bande de Gaza en raison des bombardements israéliens “sans précédent”, selon des médias palestiniens et la Société palestinienne de télécommunications.

La chaîne palestinienne Al-Aqsa (affiliée au Hamas) a rapporté que “l’armée d’occupation intensifie ses bombardements par voie aérienne, navale et terrestre sur tous les districts de Gaza”.

Elle a expliqué que “les communications ont été totalement coupées dans la bande de Gaza, où des bombardements sans précédent sont en cours”.

De son côté, la Société palestinienne de télécommunications a indiqué par voie de communiqué, que les communications et Internet ont été totalement coupés dans la bande de Gaza.

Le Hamas appelle le monde à "agir immédiatement"

Le Hamas a appelé le monde à "agir immédiatement" pour faire cesser les bombardements israéliens qui se sont considérablement.

"Nous demandons aux pays arabes et musulmans et à la communauté internationale d'assumer leurs responsabilités et d'agir immédiatement pour faire cesser les crimes et les massacres contre notre peuple", a affirmé le mouvement palestinien dans un communiqué.

Selon le Hamas, "couper les communications et internet dans la bande de Gaza et intensifier les bombardements par air, mer et terre sur les quartiers résidentiels augurent de nouvelles tueries que l'occupant entend commettre à l'abri des regards des médias et du monde".

Il a fait porter à Israël, son allié américain "ainsi qu'à tous les pays qui le soutiennent, la pleine responsabilité de ces tueries atroces".

Depuis trois semaines, Israël mène une opération militaire contre la bande de Gaza, baptisée “Épées de fer“, qui a rasé des quartiers entiers et tuant 7 326 personnes, dont 3 038 enfants, 1 726 femmes et 414 personnes âgées, et blessant 18 967 citoyens palestiniens à des degrés divers.

Au cours de la même période, le Hamas a tué plus de 1 400 Israéliens et en a blessé 5 132, selon le ministère israélien de la Santé. Il a également capturé plus de 220 Israéliens, dont des militaires de haut rang, et voudrait les échanger contre plus de 6 000 prisonniers palestiniens, y compris des femmes et des enfants.