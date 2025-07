"Les bombardements israéliens incessants sur Gaza, qui se sont intensifiés la nuit dernière, ont de nouveau visé des femmes, des enfants et des civils innocents, aggravant davantage la crise humanitaire. Israël doit sortir immédiatement de cet état de folie et arrêter ses attaques", a déclaré le président Erdogan.

Le président a invité la nation turque à se joindre à la "Grande réunion pour la Palestine", un rassemblement prévu samedi après-midi à l'aéroport Atatürk d'Istanbul pour manifester son soutien aux Palestiniens où il devrait prendre la parole.

Le conflit en cours a débuté le 7 octobre lorsque le groupe palestinien Hamas a lancé l'opération "Déluge d'Al-Aqsa", une attaque surprise sur plusieurs fronts comprenant un barrage de tirs de roquettes et des infiltrations en Israël par voie terrestre, maritime et aérienne. Le Hamas a déclaré que cette incursion était une mesure de représailles après la prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa et la violence croissante des colons israéliens à l'encontre des Palestiniens.

L'armée israélienne a ensuite lancé un bombardement incessant des cibles du Hamas dans la bande de Gaza. La campagne s'est intensifiée vendredi soir après que l'armée a déclaré qu'elle étendait ses opérations aériennes et terrestres au territoire. Elle a également coupé l'internet et les communications dans l'enclave assiégée.

Au moins 7 326 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes. Selon les chiffres officiels, environ 70 % des Palestiniens tués sont des femmes et des enfants. Le nombre de morts en Israël s'élève à plus de 1 400.

Les 2,3 millions d'habitants de Gaza sont confrontés à des pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments en raison des bombardements aériens massifs et du blocus total de l'enclave par Israël.