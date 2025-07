Des explosions sporadiques sont toujours entendues, en provenance d'avions de chasse israéliens, de l'artillerie et de la marine israéliennes. Les bombardements israéliens de la nuit ont "changé le paysage" du nord de la bande de Gaza, selon le porte-parole de la Défense civile à Gaza, territoire contrôlé par le Hamas.

La défense civile de la bande de Gaza a déclaré samedi dans un communiqué que les attaques israéliennes intensifiées ont détruit pendant la nuit des centaines de bâtiments dans l'enclave assiégée, qui subit déjà des bombardements intensifs depuis trois semaines.

"Des centaines d'immeubles et de maisons ont été entièrement détruits et des milliers d'autres logements ont été endommagés", a affirmé Mahmoud Bassal.

Vendredi soir, l'armée israélienne a mené les frappes les plus intenses depuis le début du conflit, depuis la terre, la mer et l'air, sur toutes les zones de la bande de Gaza, alors que les réseaux de télécommunications et d'Internet sont totalement coupés.

L'armée israélienne a annoncé avoir "frappé 150 cibles souterraines" dans le nord de Gaza au cours de la nuit de vendredi à samedi.

Au moins 7 326 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes. Selon les chiffres officiels, environ 70 % des Palestiniens tués sont des femmes et des enfants.

Le nombre de morts en Israël s'élève à plus de 1 400.

Les 2,3 millions d'habitants de Gaza sont confrontés à des pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments en raison des bombardements aériens massifs et du blocus total de l'enclave par Israël.

L'Assemblée générale des Nations unies a appelé à une trêve humanitaire immédiate, 120 États ayant voté en faveur d'une résolution présentée par la Jordanie. Israël l'a toutefois rejetée.