Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a déclaré que plus de 8 000 personnes avaient été tuées dans le territoire sous blocus depuis le début de la guerre avec Israël le 7 octobre.

"Le bilan des morts liées à l'agression israélienne dépasse les 8 000, dont la moitié sont des enfants", a déclaré le ministère.

Depuis vendredi soir, l'armée israélienne opère au sol avec des soldats et des blindés, tout en continuant d'intensifier ses bombardements contre le territoire de 362 km2.

"Souffrance intolérable"

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré samedi l'"escalade sans précédent des bombardements" qui "compromettent les objectifs humanitaires", appelant une nouvelle fois à un cessez-le-feu immédiat.

La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Mirjana Spoljaric s'est dite samedi "choquée par le niveau intolérable de souffrance humaine", dénonçant "un échec catastrophique que le monde ne doit pas tolérer".

"Face à des bombardements incessants et terrifiants, les gens n'ont nulle part où fuir ou se mettre à l’abri. Il faut un cessez-le-feu immédiat", a déclaré dimanche le Dr Christos Christou, président international de Médecins sans frontières (MSF).

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a estimé que "la guerre dans la bande de Gaza sera longue et difficile et nous y sommes prêts" samedi lors d'une conférence de presse.

Les troupes israéliennes tuent trois personnes et en blessent 36 en Cisjordanie

L'armée israélienne a pris pour cible plusieurs zones de la Cisjordanie occupée, provoquant des affrontements, tuant trois Palestiniens et en blessant environ 36 autres.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré dans un communiqué de presse que "deux jeunes hommes sont tombés en martyr, l'un dans la ville de Tamoun, près de Tubas, et l'autre dans le camp de réfugiés d'Askar, près de Naplouse".

Un jeune homme, Ramaheh Qatishat, a été tué par l'armée israélienne dans la ville de Tamoun, près de Tubas. Un autre jeune homme a été tué dans le camp de réfugiés d'Askar, dont l'identité est en cours de vérification.

Les forces israéliennes ont fait une incursion dans la ville de Tamoun aux premières heures de dimanche et se sont répandues dans plusieurs quartiers, arrêtant plusieurs de ses habitants, selon des sources locales.

La communication revient progressivement à Gaza

Plusieurs médias palestiniens ont déclaré dimanche que les communications téléphoniques et Internet revenaient progressivement à Gaza. La connectivité de Gaza est "en cours de rétablissement", a déclaré Netblocks, une société de surveillance de l'Internet.

"Les données du réseau en temps réel montrent que la connectivité internet est en train d'être rétablie dans la bande de #Gaza", a écrit la société sur X.

Parallèlement aux violents bombardements sur Gaza, Israël avait également coupé les communications et internet, compliquant encore la tâche des humanitaires.

Depuis le 9 octobre, Israël a imposé un "siège total" à Gaza, y coupant les approvisionnements en eau, électricité et nourriture, alors que le territoire où vivent 2,4 millions d'habitants était déjà soumis à un blocus israélien terrestre, aérien et maritime depuis 2007. Seuls 84 camions d'aide humanitaire ont pu arriver dans Gaza via l'Égypte depuis le 21 octobre.

Les médicaments manquent aussi et certaines opérations chirurgicales sont réalisées sans endormir complètement les patients, en raison de la pénurie de produits anesthésiques, a alerté samedi MSF.