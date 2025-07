Cahit Aktay, le terroriste qui a planifié l’attaque de Sirnak en 2016 dans laquelle 3 soldats et 2 gardes de village ont été martyrisés, a été neutralisé alors qu’il se préparait à transférer des armes et des munitions à des terroristes qui organisaient une attaque contre les forces de sécurité dans la zone de l'opération Griffe-Serrure.

Selon des informations provenant des sources de sécurité, Cahit Aktay, dont le nom de code est "Hüseyin Piran", figurait dans la catégorie orange de la liste des terroristes recherchés. Il a été placé à la tête de la liste des terroristes à supprimer en priorité par le MIT, après qu'il a planifié l’attaque au cours de laquelle 3 soldats et 2 gardes de village sont tombés en martyrs en ordonnant la pose de mines sur l'itinéraire d'un convoi militaire dans le district de Beytussebap, à Sirnak en 2016.

Grâce à un travail de renseignement de longue haleine, le repaire du terroriste Aktay a été identifié. Aktay, accompagné des terroristes se préparant à mener une attaque contre les forces de sécurité dans la zone de l'opération Griffe-Serrure, a été éliminé avec les terroristes qui l'entouraient lors d'une opération "chirurgicale" organisée par le MİT.

Aktay, qui a rejoint les cadres ruraux de l'organisation terroriste PKK/KCK en 2008, se trouvait dans la région de Qandil, dans le nord de l'Iraq, entre 2009 et 2012.

Il a opéré dans la région de Kato/Jirka entre 2012 et 2015 et participé à des activités organisationnelles. En 2018, Aktay est devenu le soi-disant commandant d'unité à Makhmur, en Irak, et a commencé à partir de 2019, à opérer comme “responsable des finances et de la logistique” de l'organisation dans la région de Metina, dans le nord de l'Irak.