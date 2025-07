La Turquie a gagné le respect de la dynamique internationale et joue avec succès un rôle majeur, en particulier dans les questions régionales, y compris au Moyen-Orient et dans le Caucase, a déclaré le directeur de la communication de la présidence turque.

Dans les tribunes publiées dans le quotidien britannique Daily Express et l'agence de presse russe l'Interfax, Fahrettin Altun a affirmé que la politique humanitaire du président turc Recep Tayyip Erdogan dans le conflit israélo-palestinien a prouvé l'efficacité de la Turquie dans les affaires internationales.

"Comme le démontrent les situations en Ukraine, au Karabakh et dans d'autres régions, à l'aube du deuxième siècle de la République, la Turquie est devenue un pays leader et influent dans la région", a-t-il indiqué.

Un rôle de leader et de pionnier au deuxième siècle de la République

Altun a indiqué que le Conseil de sécurité de l'ONU et d'autres institutions n'ont pas été efficaces dans la résolution des problèmes mondiaux, ajoutant que cela n'a fait que contribuer à l'intensification des crises.

Le directeur de la communication a souligné la nécessité de créer des organisations internationales qui reflètent sur l'esprit du nouveau siècle du pays et répondent aux dynamiques mondiales émergentes. "La Turquie utilise efficacement les outils modernes d'interaction entre États, tels que les canaux humanitaires et diplomatiques, ainsi que la diplomatie publique, pour résoudre les problèmes mondiaux et régionaux", a-t-il déclaré.

"Le rôle de la Turquie dans l'accord sur le corridor céréalier a démontré son potentiel en tant que force efficace dans la recherche de solutions qui vont au-delà d'une seule région, impliquant une géographie beaucoup plus large, en particulier en Afrique.

La Turquie sera l'un des acteurs les plus importants du nouveau siècle

Soulignant l'intention de la Turquie d'être l'un des acteurs mondiaux les plus importants du nouveau siècle, Altun a déclaré que le pays progresserait rapidement et avec confiance vers ses objectifs pour 2053 et 2071.

La Turquie poursuit son chemin dans tous les domaines qui nécessitent une modernisation conformément aux principes et aux valeurs qu'elle a établis lors de sa fondation, selon Altun.

"Le nouveau siècle de la République sera le siècle de la Turquie. Il ne s'agit pas d'une revendication ou d'un souhait abstrait ou irréaliste ; c'est une vision puissante qui découle de l'histoire, de l'unité nationale, de la sagesse de l'État et de la capacité d'être un État".

Il a conclu que la position et le potentiel social, économique et géopolitique de la Turquie sont parmi les facteurs les plus importants qui valident la légitimité de sa revendication.