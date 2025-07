L'Egypte va aider à évacuer "environ 7.000" étrangers et binationaux de la bande de Gaza, a annoncé jeudi le ministère égyptien des Affaires étrangères.

Lors d'une réunion avec des diplomates étrangers, le vice-ministre des Affaires étrangères Ismail Khairat a déclaré que l'Egypte se préparait "à faciliter l'accueil et l'évacuation des citoyens étrangers de Gaza par le point de passage de Rafah", ajoutant qu'ils étaient "environ 7.000" et représentaient "plus de 60" nationalités.

Plusieurs centaines d'étrangers et de Palestiniens grièvement blessés ont été évacués mercredi de la bande de Gaza vers l'Egypte dans le cadre d'un accord conclu après une médiation du Qatar.

Parmi ces personnes autorisées à quitter la bande de Gaza, les premières depuis le début des bombardements israéliens sur l’enclave assiégée, figuraient 320 détenteurs de passeports étrangers, ont précisé un responsable palestinien à Gaza et des sources sécuritaires égyptiennes.

Les derniers employés humanitaires

Selon une liste publiée sur la page Facebook des autorités frontalières de Gaza, il s'agit notamment de ressortissants australiens, autrichiens, bulgares, finlandais, indonésiens, japonais, jordaniens et tchèques, ainsi que d'employés d'ONG et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Invité de la chaîne française BFMTV, l'ancien président de Médecins sans Frontières (MSF), Rony Brauman, a indiqué que cinq employés humanitaires français de MSF font partie des étrangers qui devaient être évacués dans la journée.

Le Quai d'Orsay a indiqué par la suite que cinq ressortissants français ont pu sortir mercredi de Gaza par le point de passage de Rafah. Il a ajouté dans un communiqué poursuivre ses efforts pour que les ressortissants français souhaitant quitter l'enclave puissent le faire "dans les meilleurs délais".

Au total, quelque 500 étrangers ou binationaux ont été autorisés à quitter l'enclave palestinienne dans les prochains jours, ont déclaré des sources au fait des tractations. Tous figurent sur une liste de noms approuvés par Israël et l'Egypte, a précisé un responsable occidental.

Une aide au compte goutte

Une source sécuritaire égyptienne a dit ne pas garantir combien de temps le poste-frontière de Rafah resterait ouvert.

L'Egypte a parallèlement autorisé le passage mercredi de 81 blessés graves, dont les premiers ont été transportés à bord d'ambulances en direction d'un hôpital de campagne établi à Cheikh Zouayed, à 15 km de la frontière.

Certains ont ensuite été dirigés vers Al Arich, principale ville du Nord-Sinaï, et d'autres pourraient être acheminés jusqu'à Ismaïlia, sur le canal de Suez, ont affirmé à Reuters des sources médicales.

La frontière égyptienne est totalement bouclée depuis l'attaque du Hamas contre Israël, à l'exception de camions d'aide humanitaire autorisés au compte goutte à entrer dans la bande de Gaza.