Le porte-parole du ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé samedi que le bilan des victimes des raids israéliens sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre s'est alourdi à 9 488 Palestiniens, dont 3 900 enfants et 2 509 femmes.

Ashraf Al-Qudra a fait savoir, lors d’une conférence de presse tenue devant l’hôpital Al-Shifa à Gaza, que le bilan des victimes à la suite des bombardements israéliens sur la bande de Gaza a grimpé depuis le 7 octobre à 9 488 morts, dont 3 900 enfants et 2 509 femmes en plus de 24 000 Palestiniens blessés.

Il a précisé que 70% des victimes de l'agression étaient des enfants, des femmes et des personnes âgées. "Nous avons reçu 2 200 rapports faisant état de personnes disparues sous les décombres, dont 1 250 enfants, depuis le début de l'agression contre Gaza", a-t-il ajouté.

Al-Qudra a également indiqué que 150 personnels de santé avaient été tués et 27 ambulances détruites et mises hors service, accusant Israël d'avoir délibérément ciblé plus de 105 établissements de santé, ce qui a conduit à la mise hors service de 16 hôpitaux et de 32 centres de premiers soins, en raison des bombardement et de la pénurie de carburant.

"Nous perdons, tous les jours, de nombreux blessés car nous sommes incapables de procéder à des interventions dans les hôpitaux de Gaza qui sont désormais surpeuplés", a-t-il regretté.

Et de poursuivre: "L'occupation empêche délibérément l'évacuation des blessés des hôpitaux du nord de la bande de Gaza vers le sud de l'enclave, jusqu'au point de passage terrestre de Rafah".

Vendredi, le ministère de la Santé de Gaza a annoncé que treize Palestiniens avaient été tués et d'autres blessés dans un bombardement israélien visant des ambulances, devant la porte du complexe médical al-Shifa, dans la ville de Gaza.

"L'occupation a ciblé un convoi d'ambulances devant l'hôpital Al-Shifa, qui alors qu'il se dirigeait vers le sud pour atteindre le passage terrestre de Rafah", a noté al-Qudra.

Pour le 29ème jour consécutif, l'aviation et l'artillerie de l'armée israélienne continuent de lancer une série de raids violents et de bombardements réguliers sur la plupart des zones de la bande de Gaza.

Le 7 octobre à l'aube, le mouvement de résistance Hamas et d'autres factions palestiniennes ont lancé depuis Gaza l'opération "Déluge d'Al-Aqsa", en réponse aux "attaques incessantes des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux saints, en particulier la mosquée Al-Aqsa dans la partie occupée de Jérusalem-Est".

De son côté, l'armée israélienne a lancé l'opération "Épées de fer" et continue de mener des frappes aériennes intensifs sur plusieurs districts de la bande de Gaza, où vivent plus de deux millions de Palestiniens qui souffrent de la détérioration de leurs conditions de vie.