L'armée américaine a annoncé, dans la nuit de dimanche à lundi, l'envoi d'un sous-marin nucléaire au Moyen-Orient.

Le commandement central de l'armée américaine a affirmé dans une publication sur le réseau "X" que "le 5 novembre 2023, un sous-marin de type Ohio est arrivé dans la région relevant de la responsabilité du commandement central américain", sans plus de détails. La zone en question comprend la Méditerranée orientale, la mer Rouge, le Golfe et le golfe d'Oman.

Les sous-marins de la classe Ohio sont à propulsion nucléaire et transportent des ogives nucléaires.

“L'armée ne précise pas où le sous-marin a été déployé, mais son arrivée dans la région pourrait s'inscrire dans la même stratégie que celle qui a vu les États-Unis envoyer deux groupes de porte-avions afin de dissuader l'Iran d'attaquer Israël”, relève The times of Jerusalem.

Depuis le début de l'opération "Déluge d'al-Aqsa", le 7 octobre dernier, les Etats-Unis ont déployé deux porte-avions dans la région, "Gérald Ford" et "Dwight Eisenhower".

Par ailleurs, des conseillers militaires américains opèrent aux côtés des militaires israéliens, tout comme des commandos envoyés pour aider à localiser les otages détenus par le Hamas, d’après le département américain de la Défense.

C'est au cours des années 1970 que l'US Navy a lancé cette gamme de sous-marins, dans le cadre de sa cinquième série de submersibles lance-missiles, explique le site spécialisé americain Popular mecanics. Long de 170 mètres et pesant 18.750 tonnes en plongée, l'Ohio était alors le plus grand sous-marin jamais construit par les États-Unis. Pour fonctionner à plein régime, il nécessite une quinzaine d'officiers et environ 140 membres d'équipage.

Et si, dans sa description officielle, il est précisé qu'il peut atteindre une profondeur de 800 pieds (244 mètres), il serait en fait capable de descendre à plus de 1.500 pieds (457 mètres).