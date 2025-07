Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a rencontré son homologue américain Antony Blinken lundi à Ankara. Au cours de cet entretien qui a duré plus de 2 heures, Fidan "a souligné auprès de son homologue américain la nécessité “d'empêcher Israël de prendre pour cible des civils, de déplacer des personnes à Gaza, et d’établir en urgence un cessez-le-feu", a affirmé une source diplomatique turque.

D’après la même source, la Turquie et les États-Unis se sont mis d'accord sur la nécessité de prévenir les dommages causés aux civils à Gaza et d'acheminer l'aide humanitaire ainsi que l’importance de réaliser la solution de deux États.

Les États-Unis oeuvrent "très activement" pour acheminer davantage d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, actuellement assiégée par l'armée israélienne, a affirmé de son côté Blinken.

"Nous avons fait de gros progrès ces derniers jours pour accroître l'aide à Gaza", a déclaré à la presse le chef de la diplomatie américaine au terme du tête-à-tête avec son homologue turc, affirmant qu'"une pause (dans les combats) pourrait également aider à cela".

"Nous travaillons très activement pour obtenir davantage d'aide humanitaire à Gaza et nous avons des moyens très concrets pour y parvenir. Et je pense que vous verrez dans les jours à venir que l'aide peut être étendue de manière significative", a ajouté M. Blinken, qui s'est rendu ces deux derniers jours en Jordanie, en Israël, en Cisjordanie occupée, et en Irak avant de voler vers Ankara.

La bande de Gaza est bombardée sans relâche par Israël, depuis le 7 octobre faisant plus de 10.000 morts, selon le gouvernement du Hamas.