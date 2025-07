Le gouvernement sud-africain a décidé de rappeler ses diplomates en poste en Israël pour des consultations, au vu de la situation actuelle dans la région, a annoncé lundi la ministre auprès de la présidence, Khumbudzo Ntshaveni.

"Il s'agit d'une pratique normale, lorsqu'une situation est très préjudiciable et préoccupante", a réagi de son côté la ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandor. Les diplomates donneront un "briefing complet" sur la situation au gouvernement, qui décidera alors s'il peut apporter son aide ou si une "relation continue est réellement en mesure d'être maintenue".

L’Afrique du Sud s’est montrée solidaire de la cause palestinienne et n’a pas hésité à accuser Israël d’être responsable de la guerre à Gaza au lendemain du 7 octobre dernier.

La nouvelle conflagration, explique le communiqué du Département des Relations Internationales et de la Coopération de l’Afrique du Sud, est née de "l’occupation illégale continue des terres palestiniennes, de l’expansion continue des colonies, de la profanation de la mosquée Al-Aqsa et des lieux saints chrétiens et de l’oppression continue du peuple palestinien".

L’Afrique du Sud qui compare la situation des Palestiniens sous occupation israélienne à l’expérience de la période d’apartheid, est convaincue que “la région a désespérément besoin d’un processus de paix crédible qui réponde aux appels de la pléthore de résolutions précédentes de l’ONU en faveur d’une solution à deux États et d’une paix juste et globale entre Israël et la Palestine."

Les relations entre Israël et l’Afrique du Sud se sont encore distendues le 17 octobre dernier, lorsque Ismaël Haniyeh le chef politique du Hamas avait revendiqué le soutien de l’ANC suite au coup de téléphone qu’il avait passé à Naledi Pando, la ministre sud-Africaine des Affaires étrangères. Malgré le démenti sud-africain soulignant n’avoir pas été à l’origine de l’appel, les relations sont toujours glaciales entre les deux pays.

Avant l’Afrique du Sud, c’est le Tchad qui a rappelé samedi son chargé d’Affaires à Tel Aviv. Des rappels d’ambassadeurs qui s’ajoutent à une liste comprenant la Jordanie, le Bahreïn, la Colombie, le Chili, et la Turquie notamment.

La Bolivie de son côté avait annoncé mardi dernier, la rupture de ses relations diplomatiques avec Israël. Le pays d’Amérique Latine avait déjà rompu ses relations diplomatiques avec Israël en 2009, pour protester contre les attaques dans la bande de Gaza. Ce n'est qu'en 2020 que le gouvernement de la présidente bolivienne, Jeanine Anez, a rétabli lesdites relations.