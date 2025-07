Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré lundi que la protection des civils "doit être primordiale" dans le conflit entre Israël et les militants palestiniens du Hamas, prévenant que la bande de Gaza était en train de devenir "un cimetière pour les enfants".

"Nous devons agir maintenant pour trouver un moyen de sortir de cette impasse brutale, affreuse et angoissante de la destruction", a déclaré M. Guterres aux journalistes, et il a de nouveau appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat.

Israël a juré d'anéantir le Hamas, qui dirige la bande de Gaza, après que les militants ont tué 1 400 personnes et pris plus de 240 otages lors de l'attaque du 7 octobre. Israël a frappé la bande de Gaza depuis les airs, imposé un siège et déclenché une invasion terrestre. Les autorités sanitaires palestiniennes ont déclaré que le nombre de morts à Gaza dépassait les 10 000.

"Gaza est en train de devenir un cimetière pour enfants. Des centaines de filles et de garçons seraient tués ou blessés chaque jour", a déclaré António Guterres.

Il a déclaré que des violations flagrantes du droit humanitaire international étaient commises. Il a ajouté que les Nations unies avaient besoin de 1,2 milliard de dollars pour aider à acheminer l'aide aux 2,7 millions de personnes vivant à Gaza et en Cisjordanie.

"Les opérations terrestres menées par les forces de défense israéliennes et les bombardements continus touchent les civils, les hôpitaux, les camps de réfugiés, les mosquées, les églises et les installations des Nations Unies, y compris les abris. Nul n'est à l'abri", a déclaré M. Guterres à la presse.

"Dans le même temps, le Hamas et d'autres militants utilisent des civils comme boucliers humains et continuent de lancer des roquettes sans discrimination sur Israël", a-t-il déclaré.

M. Guterres a indiqué que 89 personnes travaillant pour l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) avaient été tuées à Gaza, ce qu'il a qualifié de bilan le plus lourd pour les travailleurs humanitaires de l'ONU, plus élevé "qu'au cours de toute période comparable dans l'histoire de notre organisation".

Des camions d'aide sont entrés dans la bande de Gaza depuis l'Égypte via Rafah, le principal point de passage qui n'a pas de frontière avec Israël. Mais les responsables de l'ONU ont déclaré à plusieurs reprises que cette aide était insuffisante pour la population civile de Gaza, qui compte environ 2,3 millions de personnes, dont plus d'un million se sont retrouvées sans abri à la suite des bombardements israéliens.

"L'aide apportée au compte-gouttes ne répond pas à l'océan des besoins", a déclaré M. Guterres. "Le point de passage de Rafah n'a pas la capacité de traiter les camions d'aide à l'échelle requise.

Il a indiqué qu'un peu plus de 400 camions avaient traversé la bande de Gaza au cours des deux dernières semaines, contre 500 par jour avant le conflit, ajoutant que ces chiffres n'incluaient pas les approvisionnements en carburant.

La semaine dernière, les Nations unies ont déclaré qu'il fallait plus d'un point de passage pour acheminer l'aide vers la bande de Gaza assiégée et que Kerem Shalom, contrôlé par Israël, était le seul à être équipé pour accueillir suffisamment de camions.