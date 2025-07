Le ministre turc des affaires étrangères, Hakan Fidan, a appelé à un cessez-le-feu à Gaza et à la fin de la guerre en Ukraine "sur la base du droit international", alors qu'il recevait le ministre biélorusse des affaires étrangères, Sergei Aleinik.

Les hauts diplomates ont discuté des relations bilatérales et des questions régionales lors de la réunion qui s'est tenue mardi à Ankara, la capitale de la Turquie, selon des sources diplomatiques.

"La Turquie ne peut rester silencieuse face à la persécution et à la violence contre les Palestiniens" a déclaré Fidan soulignant qu'Israël ne pouvait pas établir la sécurité par la violence.

Le ministre turc a exhorté la communauté internationale à rompre son silence face aux persécutions et aux atrocités commises à Gaza par Israël, ajoutant que son pays déployait des efforts intenses pour garantir un cessez-le-feu complet dès que possible, pour assurer l'acheminement de l'aide humanitaire et pour prendre des mesures en faveur d'une paix durable.

Œuvrer pour une fin pacifique de la guerre

"La guerre en Ukraine doit prendre fin sur la base du droit international. La Turquie est prête à accueillir des négociations si les parties le souhaitent", a continué Fidan. Le ministre des affaires étrangères a souligné le souhait de la Turquie de voir la guerre en Ukraine se terminer pacifiquement sur la base du droit international.

Se référant aux effets négatifs de la prolongation de la guerre au niveau régional et mondial, M. Fidan a indiqué à Aleinik que son pays continuerait à faire de son mieux pour l'établissement de la paix.

Ankara et Minsk entretiennent des relations favorables, caractérisées par un dialogue constructif entre les deux parties. La Turquie a été la première nation à reconnaître l'indépendance de la Biélorussie et les relations diplomatiques ont été établies en 1992.