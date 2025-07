Le chef de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid, a appelé mercredi le gouvernement de Benyamin Netanyahu à faire preuve de "retenue" en Cisjordanie, mettant en garde contre une "guerre sur trois fronts" qui pourrait s’imposer à Tel-Aviv.

Lapid a déclaré à la chaîne 12 israélienne qu’"une partie du problème réside dans la crainte que des émeutes n’éclatent en Judée et en Samarie (le nom biblique de la Cisjordanie)".

Il a expliqué que la raison de cet effroi est "la terrible irresponsabilité de la part des colons extrémistes qui tentent de mettre le feu à la zone".

Lapid a ajouté qu'il existe des partis israéliens, qu'il n'a pas nommés, qui "incitent leurs électeurs à l'émeute" en Cisjordanie.

Il a appelé le gouvernement de Netanyahu à faire preuve de retenue (en Cisjordanie) au risque de devoir mener une guerre sur trois fronts, en référence à la guerre en cours à Gaza et aux affrontements à la frontière libanaise.

Diverses parties de la Cisjordanie et de Jérusalem sont quotidiennement le théâtre de raids et d'exactions de l'armée israélienne dans les villes et les villages, qui dégénèrent souvent en affrontements, en arrestations et en tirs à balles réelles.

Plus tôt dans la journée du mercredi, le Club des prisonniers palestiniens (indépendant) a annoncé qu'Israël avait arrêté au moins 65 Palestiniens en Cisjordanie occupée, à l'aube, portant le nombre à 2 280 détenus palestiniens, depuis le 7 octobre dernier.

Pour la 33e journée consécutive, l'armée israélienne mène une guerre contre Gaza, qui a rasé des quartiers résidentiels entiers, tuant plus de 10 569 Palestiniens, dont 4 324 enfants et 2 823 femmes, en blessant 26 475 personnes. Du côté de la Cisjordanie, l’armée israélienne a tué 163 Palestiniens et arrêté 2 280 personnes, selon des sources officielles.