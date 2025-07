La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a insisté sur l’importance d’une “pause humanitaire” à l’issue d’une rencontre à Paris avec le Premier ministre palestinien, Mohamed Ishtiyya.

Mme Colonna, a indiqué sur le réseau social X qu'elle avait rencontré le Premier ministre palestinien à l'issue de la "Conférence humanitaire internationale pour Gaza" qui s'est tenue hier à Paris.

La cheffe de la diplomatie française a souligné que l'urgence d'une pause humanitaire qui pourrait conduire à un cessez-le-feu a été soulevée lors de la réunion.

Les deux parties ont eu également un échange de vues concernant la solution des deux États, considérée comme essentielle dans la question palestinienne.

Outre Mme Colonna et M. Ishtiyya, la Conférence humanitaire internationale pour Gaza a vu notamment la participation du président français Emmanuel Macron, de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, du président du Conseil de l'UE Charles Michel, des chefs de gouvernement grec et irlandais, de la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de représentants de nombreux pays et d’organisations non gouvernementales.

Du côté de la Turquie, le vice-ministre des Affaires étrangères Ahmet Yıldız a pris part à cette rencontre.

Gaza est privée d'eau, d'électricité, de nourriture et de médicaments par le siège total imposé par Israël depuis le 9 octobre, et l'aide internationale arrive au compte-gouttes. L'Ocha a dénombré 756 camions depuis le 21 octobre et la réouverture partielle du passage de Rafah avec l'Egypte.

L’enclave, minée par la pauvreté, était déjà soumise à un blocus israélien terrestre, aérien et maritime depuis 2007. Par ailleurs, l'évacuation vers l'Egypte des blessés palestiniens et des binationaux a été à nouveau interrompue mercredi, selon un responsable palestinien.

Les bombardements d'Israël dans la bande de Gaza ont fait 10.569 morts, en majorité des civils, dont 4.324 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas. 1.500 personnes sont mortes côté Israël