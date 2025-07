"Le peuple turc continuera à soutenir les habitants de Gaza qui refusent d’abandonner leurs maisons et leurs terres jusqu'à la fin avec toute la force de sa conscience", a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors d'un événement commémoratif en l'honneur du père fondateur de la Turquie, Mustafa Kemal Atatürk.

Le président turc a aussi averti qu'Israël met la patience de la Turquie à l'épreuve "avec des délires de terre promise, qui comprennent aussi le territoire de notre pays, et des menaces d'utilisation d'armes nucléaires".

Et de poursuivre: "Nous continuerons à exprimer les vérités jusqu'à ce que la vie et la sécurité de tous les Palestiniens, en premier lieu des Gazaouis, soient assurées. Nous resterons ferme dans notre soutien à la détermination de la population de Gaza de ne pas abandonner leurs maisons et leurs terres".

"A Gaza, les gens vivent sous les yeux du monde entier, une catastrophe, un désastre, un crime contre l'humanité", a-t-il encore insisté.

Lors de l'événement, le président turc s'est également exprimé sur les relations entre Ankara et l'Union européenne, soulignant qu'elles ne s'améliorent pas en raison de l'attitude ouvertement hostile de certains pays au sein de l'Union à l'égard de la Turquie. Le ministère de la Santé à Gaza a annoncé vendredi que 11.078 personnes avaient été tuées dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre.

Depuis l'escalade du conflit, près de 1 600 Israéliens ont été tués et plus de 5 400 autres blessés dans des attaques du Hamas, selon les autorités israéliennes.